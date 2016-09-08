هاجم المرجع الشيعي الايراني لطف الله صافي الكلبايكاني السعودية حكومة وشعبا قائلاً إن “آل سعود” جلبوا العار للمسلمين وان ممارسات النظام السعودي القاتل للأطفال ستبقى وصمة عار في جبين التاريخ”، مؤكداً أن “فاجعة منى الدموية ستبقى وصمة عار في تاريخ ال سعود”.

واشار المرجع الشيعي الى “صمت المحافل الدولية ازاء فاجعة منى وقال ان ادعياء الدفاع عن حرية الراي التزموا الصمت ازاء هذه الحادثة الدموية التي نجمت عن سوء ادارة ال سعود وتكشف عن عدم اهلية النظام السعودي”، مؤكداً أن “نظام ال سعود قد ارتكب من خلال عدم اهليته ظلما كبيرا بحق المسلمين وقال ان فاجعة منى كانت مصيبة كبرى آلمت المجتمع الاسلامي”.

ولفت الى “المكانة الرفيعة لشهداء منى عند البارئ”، موضحاً أنه “على ذوي شهداء منى ان يعلموا ان لهؤلاء الشهداء قيمة واهمية عالية لدى البارئ”.