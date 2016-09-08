تعرضت مذيعة أسترالية لموقف محرج على الهواء مباشرة، بعد أن دخلت في نوبة من السعال، في الوقت الذي كانت تقدم تقريراً عن الأنفلونزا الموسمية.

وفي مصادفة غير مرغوبة، فوجئت جو بالمر من تلفزيون “ساوثيرن كروس” بنوبة قوية من السعال، أثناء تعليقها على تقرير يتعلق بالأنفلونزا الموسمية لهذا العام، وظهرت وهي تضع قبضتها على فمها، في محاولة لمنع سعالها من الظهور على الهواء بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وسرعان ما تم قطع الصورة عن بالمر، وجرى بث تقرير مسجل عن موضوع الأنفلونزا الموسمية، لكن على ما يبدو فقد استمرت نوبة السعال تخنق أنفاس المذيعة في أثناء ذلك.

وبعد أن عادت الكاميرا على وجه بالمر لتقدم التقرير التالي، كانت تبدو عليها علامات الإرهاق، وناضلت لتتمكن من الحديث مجدداً، لكن صوتها لم يسعفها في متابعة تقديم التقرير، ليتدخل زميلها بيتر مورفي مبرراً أنها تعاني من التهاب شديد في الحلق.

وفي وقت لاحق اعتذرت بالمر وهي ملكة جمال سابقة في أستراليا لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها تعافت من وعكتها الصحية، وأصبحت جاهزة للعودة إلى العمل من جديد.