قررت العدل العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف إجراء في وقطاع غزة.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن القرار جاء بدعوى “استكمال النظر في قضية” رفعها محامي فلسطيني.

وعقدت المحكمة اليوم، جلسة للنظر في دعوى قدمها المحامي نائل الحَوَح، يطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجراءها في مدينة ، التي تحتلها .

وقررت المحكمة عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول القادم.

ويأتي هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في ، بإسقاط خمس قوائم لحركة مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وأثار القرار غضب ، التي اعتبرته محاولة من ، التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة، لإفشال الانتخابات، “من خلال إسقاط قوائم حركته في محاكمها”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر/تشرين أول المقبل.