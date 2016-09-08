“وطن-خاص-وعد الأحمد” وجّه متصل ببرنامج قلوب عامرة لوماً مباشراً لمذيعته الدكتور “نادية عمارة” لأنها تتزين بينما تأمر الناس بالمعروف، وقال المتصل ضمن البرنامج الذي يُبث على قناة الحياة المصرية: “كيف تأمرين بالمعروف وتضعين “ميك ىب”على وجهك، فردت عليه على الفور:” أنت جاي تحاسبني على الهوا” وسألته:”دارس إيه يا افندم فقال لها درست اصول دين” وحينهما طلبت منه أن يراجع كتب أصول الفقه وشكرته على مداخلته لتكمل قائلة:”لنا قدر من الزينة يجوز لنا وضعه” واستدركت قائلة:”هذا القدر الذي نضعه ضرورة كاميرا” مضيفة أن “الشرع الحنيف أباح لنا هذا القدر من الزينة”.

وطلبت د. عمارة من المتصل المذكور أن يبحر في فروع الفقه الشريف ليجد آراء السادة الفقهاء في جواز أن تكتحل المرأة، مشيرة إلى أن “بعض الفقهاء تحدثوا عما كان تقوم به بعض الصحابيات الجليلات من وضع “الإسبيداج” وهو نوع أشبه بالبودرة لستر بعض العيوب التي تكون في الوجه، وأباح الفقهاء –كما قالت- الحناء والرسم على اليدين”.

وأضافت د. نادية عمارة أنها تستعمل بعض حقها الشرعي وتضع بعض الزينة لضرورة الكاميرا، وخاطبت المتصل:”بلاش الطريقة المتهجمة دي” واستدركت:”قد يتناصح البعض ويجب–كما تقول- أن يكون لدى من ينتقد منهج في النقد وأن يلتزم بأدب النصيحة”.