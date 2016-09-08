تحيي الولايات المتحدة الأميركية الاحد المقبل الذكرى الـ 15 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول التي قتل فيها قرابة 3000 شخص، وأعلن تنيظم القاعدة مسؤوليته عنها. وربما أنت واحد من الملايين الذين تابعوا تلك الهجمات على شاشات الفضائيات، لكن هناك بعض الحقائق والمعلومات التي قد لا تعلمها:

1.أكبر خسارة: نتج عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر أكبر خسارة في الأرواح تسببت فيها هجمات أجنبية داخل التراب الأميركي.

2. خلال أيام العمل، يصل عدد الموظفين داخل مبنى مركز التجارة العالمي إلى 50 ألف شخص.

3.جرى انتشال وإنقاذ 18 شخصا من الأنقاض بعد تلك الهجمات.

4.قامت جريدة نيويورك تايمز بكتابة مقال عن كل ضحية سقطت في الهجمات.

5.تم تسجيل خسارة بقيمة 100 مليون دولار للوحات الفنية التي خُربت خلال الهجمات، بي بينها إحدى لوحات بابلو بيكاسو التي ضاعت منذ ذلك اليوم.

6.كان من المفترض أن يكون مغني البوب الشهير الراحل مايكل جاكسون في برج التجارة الدولي صبيحة الهجمات، لكنه أطال في النوم في ذلك اليوم.

7.حددت خسارة مدينة نيويورك بعد سنة من الهجمات بـ 30.5 مليار دولار.

8.تأثرت 6.5 هكتارات من البنايات في نيويورك بطريقة مباشرة بعد الهجمات.

9.هجمات 11 أيلول/سبتمبر لم تكن الأولى التي استهدفت برج التجارة الدولي، فقد سبقها تفجير في 26 شباط/ فبراير 1993 نتج عنه وفاة ستة أشخاص.

10.الموظف الذي أمر بهبوط كل الطائرات الأميركية في 11 أيلول/سبتمبر كان في دوام يومه الأول في الوظيفة.