ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن السعودية التي تقود دول التحالف العربي, تقود حرباً دبلوماسية أخرى للحصول على الأسلحة البريطانية والأمريكية.

وقالت المجلة الأمريكية “أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير زار لندن مطلع الشهر الجاري وأدلى بتصريحات حث فيها نواب مجلس العموم البريطاني على عدم حظر صفقة الأسلحة التي تعاقدت السعودية على شرائها من بريطانيا.

وذكرت أن التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية بريطانية يتهم السعودية بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، ونصح التقرير بضرورة إرجاء صفقة الأسلحة للسعودية.

وفي السياق ذاته، لفتت المجلة إلى أن هناك حملة كبيرة يتزعمها عضو الكونجرس الأمريكي “راند بول” لوقف صفقة دبابات ومعدات عسكرية أخرى، والتي تعاقدت السعودية على شرائها من أمريكا ، وتبلغ قيمتها 1.15 مليار دولار.

وتابعت المجلة: إن السعودية تجمعها علاقة قوية ببريطانيا والولايات المتحدة، وهاتان الدولتان هما الموردين الأساسيين للأسلحة للمملكة ، حيث أنفقت السعودية ما بين 2.6 إلى 3.2 مليار دولار على شراء الأسلحة العام الماضي، وفقاً لما ورد في تقارير معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي.

ونقلت المجلة عن الجبير قوله، إن:” بلاده ليست مسئولة عن انتهاك حقوق الإنسان في اليمن ، فقد حول تحالف الحوثي- صالح المستشفيات والمدارس والمساجد إلى ثكنات عسكرية.