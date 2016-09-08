استنكر الفقيه الدستوري المصري، محمد نور فرحات، ما قام به رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بحذف جملة ” تيران وصنافير مصرية” من مضبطة الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثاء.

وقال نور في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على عبد العال يحذف من المضبطة عبارة ( تيران وصنافير مصرية).. شعارهم : تحيا مصر عدا تيران وصنافير .. سماسرة آل سعود يحكمون مصر”.

وكان على عبد العال، حذف كلمة النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بشأن مصرية تيران وصنافير، من المضبطة، مؤكدا أنه لا جدوى من شأنها ولا محل لها من الإعراب.

وجاء ذلك بجلسة أول أمس الثلاثاء، حيث قال الحريرى:” أنا أتوجه بالشكر للسعودية وكل دولة عربية تساعد مصر بس بقول تيران وصنافير مصرية”.