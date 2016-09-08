مجد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف, القيادي المفصول من حركة فتح والهارب محمد دحلان قائلاً إن” لهذا الشخص حضوره ومكانته في قطاع غزة ويتمتع بعلاقات دولية واسعة”

وقال يوسف تعقيباً على أنباء مصالحة الرئيس محمود عباس مع الدحلان: “إننا نرحب بعودة دحلان إلى صفوف حركة فتح، دحلان له حضوره ومكانته في قطاع غزة، ودحلان قيادي كبير، وعودته لصفوف حركة فتح لا تشكل حرجاً.”

وأضاف يوسف في مقابلة مع قناة “الميادين” مساء الأربعاء: “إن دحلان يتمتع بتأثير كبير وله نفوذ دولي واسع.”

وأوضح يوسف: “إن القضية الفلسطينية قضية عربية وتدخل الأشقاء العرب لرأب الصدع في الشأن الفلسطيني أمر محمود فنحن معنيين أن يلتئم شأن حركة فتح وأن تعود لمكانتها وقوتها في الساحة الفلسطينية.”

وأضاف: “إن المسألة بين دحلان وبين الرئيس أبو مازن هي مسألة شخصية، لكن دحلان هو شخص فاعل في غزة.