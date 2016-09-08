أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الخميس، طرد إمام مسجد مغربي الجنسية، مسؤول في الجالية الإسلامية في مدينة تريفيزو لأسباب تتعلق بأمن الدولة، حيث رفض أداء القسم الدستوري للبلاد.

وقال ألفانو في بيان له “لقد طرد إمام آخر، وذلك لأسباب تتعلق بأمن الدولة حيث تم ترحيله على متن طائرة متجهة من روما إلى الدار البيضاء بالمغرب , مضيفا أن أن الرجل مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 33 عاماً وقد عمل مسؤولاً عن الجالية الإسلامية في مدينة تريفيزو ومحافظتها”.

وأضاف ألفانو أن الإمام المذكور “قد ازدرى المبادئ التأسيسية لدستورنا حيث رفض أداء قسم الولاء للجمهورية لنيل الجنسية الإيطالية، لأنها لا تتطابق بشكل كامل مع المبادئ السلفية، ولأن تشريعاتنا غير مقبولة للمسلم الملتزم لما تحمله من ارتكاب للذنوب لاسيما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”.

ويشار إلى أن عدد الأئمة الطرودين من إيطاليا قد ارتفع منذ يناير 2015، إلى 12، وإلى 30 منذ عام 2002، وكان طردهم لأسباب أمنية أيضًا.

ويبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية، بينما يقدر عدد الأئمة بنحو 1000 في أنحاء البلاد.