علق الكاتب البريطاني الشهير “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني على خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير الذي انفجر فيه غضبا منددا بالضغوط التي تمارسها الدول العربية “الامارات ومصر والاردن” دون ان يذكرها بالاسم لعودة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقال هيرست في مقاله “: اليوم تتفسخ حركة فتح وتنهار دون مساعدة من إسرائيل. ويبدو أن الخيارات بشأن من سيخلف عباس في قيادة السلطة باتت محصورة بين مسؤول أمني فلسطيني وآخر على شاكلته. أما أحدهما(ماجد فرج) فيخدم مصالح إسرائيل بشكل مباشر في الضفة الغربية وأما الآخر(محمد دحلان) فيخدم الإمارات العربية المتحدة وله ارتباطات قوية بإسرائيل وبالولايات المتحدة الأمريكية.

يبدو واضحاً- يقول هيرست- أنه قد تم التخلي تماماً عن أي شيء يمكن أن يقترب من فكرة انتخاب زعيم فلسطيني يتمتع بشرعية ديمقراطية حقيقية في الشارع الفلسطيني.

في يوم من الأيام كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تقف حامية لظهر إسرائيل، أما اليوم فهناك عدة دول عربية – هي الأردن ومصر والإمارات والسعودية – تقوم بهذا الدور. إلا أن النتيجة ستكون واحدة: لا نهاية للاحتلال لفلسطين ولا نهاية للصراع لإسرائيل.

وهنا مكمن خطورة عودة دحلان لحركة فتح الذي سيخدم دولا إقليمية لا الشعب الفلسطيني.

و صرح أحد كبار الشخصيات في حركة فتح لموقع “ميدل إيست آي”: «يصر أبو مازن على عدم السماح لدحلان بالعودة، وذلك بالرغم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة. وقال إنه لم يوافق على عودة دحلان، ولكنه في نفس الوقت سمح بعودة أشخاص آخرين من معسكر دحلان كانوا في السابق قد فصلوا من فتح.»