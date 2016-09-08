باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شاب خليجي 28 عاماً، هتك بالإكراه عرض أوروبية 23 عاماً.

وبينت النيابة العامة في ملف الدعوى، أن المجني عليها قد تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم زميلها في العمل، وتربطها علاقة صداقة به منذ سنوات، يدعوها لتناول العشاء، فوافقت على ذلك، وقامت بإرسال موقع سكنها له عبر الهاتف، وعند وصوله، تفاجأت أن أشقاءه أيضاً في السيارة، حيث أخبرها المتهم أنهم مضطرون للذهاب إلى إمارة أخرى، فلم تمانع، وعند وصولهم إلى مقر سكن المتهم، ترجّل من السيارة، وأحضر سيارته الخاصة، وركبت المجني عليها معه، وتوجه بها إلى أحد مراعي الإبل.

وانتهز فرصة انفراده بها في المزرعة، وهتك عرضها بالإكراه، وبعد محاولاتها الفرار من المجني عليه في تلك المنطقة، لم تجد من يساعدها، وأمسك بها المتهم وهي تحاول الخروج من المزرعة، وأجبرها على دخول الفيلا، مبرراً فعلته تلك أنه غير مسؤول في حالة خروجها بمفردها مرة أخرى، وبناء على إلحاحها وإصرارها على المغادرة، أوصل المتهم المجني عليها إلى منزلها في إمارة أخرى، وفي اليوم الثاني، اتجهت برفقة صديق لها إلى المستشفى، ثم إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة. وفق ما ذكرت صحيفة البيان الاماراتية.