سخرت الإعلامية بقناة الجزيرة “حسينية أوشان”،على طريقتها، من رجل الأمن المصري الذي سأل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن كان معه موبايل بكاميرا، قبل دخوله للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثاء زيارته للهند.

وقالت أوشان في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقة التغريدة بصورتين لجون كيري وهو يلتقط سيلفي مع أحد الفيلة، أثناء حضوره قمة الآسيان: “يعني عنده موبايل بكاميرا”.