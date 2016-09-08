سخرت الإعلامية بقناة الجزيرة “حسينية أوشان”،على طريقتها، من رجل الأمن المصري الذي سأل وزير الخارجية الأميركي، ، إن كان معه موبايل بكاميرا، قبل دخوله للقاء الرئيس المصري ، أثاء زيارته للهند.

 

وقالت أوشان في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقة التغريدة بصورتين لجون كيري وهو يلتقط سيلفي مع أحد الفيلة، أثناء حضوره قمة الآسيان: “يعني عنده موبايل بكاميرا”.