أعرب المحامي والحقوقي المصري طارق العوضي عن صدمته الكبيرة من الهيئة التي ظهر عليها المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل, أثناء وجوده في مقر المحكمة التي عقدت له أمس الأربعاء.

وكتب المحامي والحقوقي المصري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء تواجده في مقر المحكمة للترافع عن فرقة أطفال الشوارع..” الجلسة هتتاخر لوجود مرافعات من المحامين الحاضرين عن حازم صلاح أبو إسماعيل”.

وأضاف: “وبالمناسبة أبو إسماعيل خاسس جدا جدا جدا” حسب وصفه.

ويعاني المعتقلون في السجون المصرية من ظروف إنسانية قاسية للغاية إذ يماطل النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي في حل قضية الكثيرين منهم وما زال يزج بهم في سجونه منذ الانقلاب وعزل محمد مرسي.