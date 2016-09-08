استعرض المرشح الأمريكي لرئاسة البيت الأبيض دونالد ترامب عضلاته أمام الملأ قائلاً إنه سيعمل على أمر الجيش الأمريكي في حال فوزه بأن يقدم إليه في الأيام الثلاثين الأولى من رئاسته خطة لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة، كما وعد بزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.

وقال في كلمة أمام أنصاره في فيلادلفيا شرق الولايات المتحدة إن الجيش “ضعف” إلى درجة بات يحتاج إلى تعزيزات كبيرة عبر مزيد من الجنود والطائرات والبوارج.

كان ترامب يتحدث قبل ساعات من برنامج عن دور “القائد الأعلى” للقوات المسلحة الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي، تشارك فيه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب إن وزيرة الخارجية السابقة “متسرعة ومتقلبة” مضيفا أن “إرث هيلاري كلينتون في العراق وليبيا وسوريا لم يؤد إلا إلى الفوضى والألم والموت”.

وأضاف “فور تسلمي مهامي سأطلب من جنرالات الجيش أن يعرضوا لي خطة خلال ثلاثين يوما لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وتدميره”.

وتابع “هذا يعني حربا تقليدية ولكن أيضا حربا عبر الإنترنت وحربا مالية وحربا أيديولوجية”.

وفصل ترامب مشروعه أمام أنصار معتادين على خطابات عامة، مشيرا إلى جيش قوامه 540 ألف جندي و1200 طائرة مقاتلة على الأقل و36 كتيبة من مشاة البحرية (المارينز) و350 بارجة وغواصة.

وتقاربت نوايا التصويت بين المرشحين بحسب آخر استطلاعات الرأي وقبل شهرين من الاقتراع، حتى إن ترامب تقدم على كلينتون بنقطتين في استطلاع لسي ان ان/او ار سي (45 % مقابل 43 %).

لكن استطلاعا آخر لقناة ان بي سي منح تقدما لكلينتون بست نقاط (48 % مقابل 42) .

وأفاد استطلاع آخر لواشنطن بوست انجز في الولايات الخمسين أن كلينتون تتقدم في كثير من المناطق بما فيها تلك التي تعتبر معاقل للجمهوريين رغم أن ترامب يتقدم عليها في وسط البلاد.