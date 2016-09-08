بعد أن هدأت العاصفة التي خلفتها حادثة اعتقال حارس أحد النزل التونسية بجزيرة جربة بسبب خلاف جدّ بيته وبين النائبة البرلمانية عن “نداء تونس” صابرين القوبنطيني، عادت الأخيرة من جديد لاستفزاز منتقديها والسخرية منهم عن طريق جملة من التدوينات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت “القوبنطيني” جملة من التدوينات رصدتها “وطن” على حسابها الشخصي، تستهزئ فيها من فئة كبيرة من التونسيين الّذين انتقدوها بسبب “استغلال نفوذها” خلال خلافها الحادث مع حارس النزل.

“.كتبت النائبة التونسية “في “اطار استغلال النفوذ… نبارتاجي من عند الوالدة طول”

وكتبت والدتها “سامية قعلول” بعد ما أقلقت ولمدّة يومين حكاية النائبة العديد من المدوّنين والناشطين على النات ،وٱرقتهم ،وهرّبت النوم من جفونهم ،ومنعت عنهم التركيز في مواضيع أخرى وبعدما إنتهينا وفنّد حارس النزل إفتراضية نيّة أو ممارستها للجنس

تغيّر اليوم التكتيك وصار أغلبهم يتحدّث عن ممارستها لنفوذها هههههه

لست أدري عن أيّ نفوذ يتحدّث هؤلاء ؟

هل إستعمال النفوذ هو:

-أن يعتدي عليك حارس(باندي ذو سوابق في العنف ومتّهم أيضا في قضايا أخري في العنف أيضا)

-أن يعتدي عليك بالعنف المادي والمعنوي صحبة رفيق له (مطلوب من العدالة وفي حالة فرار)

-أن يحتجزك ويمنعك من الذهاب إلى غرفتك في النّزل رغم إستظهارك ببطاقة إقامتك فيه

-أن تتصل ب197 فيأتي الأمن على عين المكان بينما يواصل الحارس وأمام أعوان الأمن تعنيفك لفظيا مستعملا الكلام البذيئ غير مهتمّا بحضور الأمنيين لأنّ بينهم نسيبه وأحد أصدقاؤه قائلا لها لكن بألفاظ غير أخلاقية “تو تعمل عملة الأمن كلّه معايا”

أن تتصل ب197 فيأتي الأمن على عين المكان بينما يواصل الحارس وأمام أعوان الأمن تعنيفك لفظيا مستعملا الكلام البذيئ غير مهتمّا بحضور الأمنيين لأنّ بينهم نسيبه وأحد أصدقاؤه قائلا لها لكن بألفاظ غير أخلاقية “تو تعمل عملة الأمن كلّه معايا”

-أن يعاين الأمن الوقائع و ينتقل الجميع إلى مركز الأمن

-أن يتقدّم نسيب الحارس للنائبة بمعيّة المدير المالي للنزل مطالبينها بسحب شكايتها مهدّدينها بالإتّصال بالإعلام لتشويهها إن رفضت ذلك

-أن ترفض النائبة التهديد والرضوخ للمساومة الرخيصة وتطالب بحقّها بتتبع الحارس جزائيّا

الخلاصة: لحارس بنزل “الزوالي المسكين” الحق في التبوريب والتعنيف وإستعمال القوّة ،ولعائلته وأصدقائه الحريّة المطلقة للإنتقام منها بالتشهير بها وهتك عرضها

أمّا نائب الشعب فعليه أن “ياكل على رأسه ” فقط لأنّه إمرأة لا تقبل أن يرفع عليها رجل صوته أو يده .

حقّا إنّه إستعمال نفوذ “.

وأضافت “القوبنطيني” في تدوينة أخرى “بعد البيسين والبحر، هاني نستغل في نفوذي في السبخة … صباحكم جربة”.

وقبل أيام، ضجت الصحف التونسيّة وشبكات التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أنّ النائبة “صابرين القوبنطيني” عن حزب نداء تونس أمسكت رفقة “عشيق” لها داخل نزل سياحي بجزيرة جربة في وضع مخلّ بالآداب، لتدخل على إثره في مشادة كلاميّة مع أحد أعوان حراسة النزل الذي ضبطها بمعيّة مرافق غير مقيم حسب المعطيات الأولية للحادثة، سيحال على إثرها عون الحراسة على القضاء بستّ تهم في حين أطلق سراح النائبة نظرا لتمتعها بحصانة برلمانيّة.

وأكدت النائبة بمجلس نواب الشعب في تصريحها لموقع “آخر خبر أون لاين” أن ما راج بخصوص ضبطها رفقة “عشيق” في نزل بجزيرة جربة في وضع مخلّ بالأخلاق هو كلام مجانب للصواب، لأن الحقيقة حسب تصريحها هي أن مرافقها هو مجرّد صديق تلقى دعوة لحضور مهرجان تنشيطي مقام بشاطئ النزل، وعند انتهاء العرض غادرت بصحبته انطلاقا من الشاطئ نحو مربض السيارات مرورا بداخل النزل على أمل توديعه عند ركن الإستقبال لتعود إلى غرفتها ويتجه هو نحو المأوى ليأخذ سيارته ويغادر.

وأضافت “القوبنطيني” أنها تفاجئت بعون حراسة داخل النزل يدفع مرافقها ويتلفظ بعبارات نابية قبل أن يستدعي زميله ورئيسه المباشر للتدخل ليمنعا بدورهما مرافقها من المغادرة قبل قدوم رجال الأمن للقبض عليه بسبب تنقله داخل النزل بدون تصريح من أعوان الإستقبال حسب تعبيرها.

وبعد يومين من إيقافه، تمّ إطلاق سراح حارس النزل بجربة مع إحالته على أنظار المحكمة الإبتدائية بمدنين رفقة زميله رئيس فرقة الحراسة الذي بقي منذ الحادثة في حالة سراح.

ونفى عون الحراسة خالد المقدمي في تصريح إذاعي الثلاثاء، أن تكون دوافع خلافه مع البرلمانية “صابرين الغوبنطيني” ومرافقها ناتجة عن ضبطها في “وضع مخل “على مسبح النزل أو لسبب متعلق بناحية أخلاقية من هذا النوع مضيفا أن ما تداوله البعض في هذا الشأن غير صحيح.

وأكد “المقدمي” أنه لا يعرف النائب ولا مرافقها وأنه قام فقط بممارسة عمله للتثبت من الزوار لأنه مطالب بحماية النزل .