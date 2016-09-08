دعا المنظّر الجهادي الأردني “أبو محمد المقدسي” الفصائل المتنازعة في سوريا إلى تشكيل تحالف جديد تحت مسمّى “طالبان الشام” نسجا على منوال حركة “طالبان أفغانستان”.

وقال “المقدسي” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” “أنصح من انشق عن الفصائل خوفا من انحراف جهاد الشام أن لا يكونوا سلبيين، جمعوا أنفسكم وكونوا #طالبان_شامية، #نزاع_الفصائل”.