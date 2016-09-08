دعا المنظّر الجهادي الأردني “” الفصائل المتنازعة في إلى تشكيل تحالف جديد تحت مسمّى “ ” نسجا على منوال حركة “ ”.

 

وقال “المقدسي” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” “أنصح من انشق عن الفصائل خوفا من انحراف جهاد الشام أن لا يكونوا سلبيين، جمعوا أنفسكم وكونوا #طالبان_شامية، #نزاع_الفصائل”.