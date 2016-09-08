دعا المنظّر الجهادي الأردني “” الفصائل المتنازعة في إلى تشكيل تحالف جديد تحت مسمّى “ ” نسجا على منوال حركة “طالبان ”.

 

وقال “المقدسي” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” “أنصح من انشق عن الفصائل خوفا من انحراف جهاد الشام أن لا يكونوا سلبيين، جمعوا أنفسكم وكونوا #طالبان_شامية، #نزاع_الفصائل”.