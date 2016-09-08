وافقت محكمة بداية عمّان، صباح الخميس، على تكفيل الكاتب والناشط السياسي ناهض حتّر، تمهيدا لإخلاء سبيله من سجن ماركا، حسب مصدر أمني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، أوقفت حتّر، بعد نشره رسم كاريكاتير مسيء للذات الإلهية، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي ينشر فيها حتر، كتابات، ومنشورات مثيرة للجدل، يصفها ناشطون على أنها تحاول ترسيخ الطائفية، لا سيما وأن حتّر من أبناء الطائفة المسيحية.

وعرف عن حتّر دفاعه عن النظام السوري، وترويجه لفكرة “المؤامرة الكونية” على سوريا، واتّخاذه من صعود نجم داعش، وسيلة للهجوم على الدين الإسلامي، والإساءة لرموزه.