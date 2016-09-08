أسقطت محكمة مصرية الخميس الجنسية عن مواطن تزواج من امرأة إسرائيلية, في الوقت ذاته تقيم القاهرة علاقات طيبة مع تل أبيب كان اخرها اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

وأوضحت المحكمة أن “الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن المصري أحمد محسن أحمد أمين بناء على دعوة رفعتها شقيقته شيماء واختصمت فيها كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما، بالاضافة إلى شقيقها محمد، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية”.

وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري قد زار مؤخراً إسرائيل والتقى نتنياهو الامر الذي أثار ردة فعل غاضبة في الشارع المصري ,