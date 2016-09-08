وضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب النقاط على الحروف في موضوع القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان والحديث المطول والاجتهاد الاعلامي من هنا وهناك حول جهود عربية تجري لتقديمه كبدبل للرئيس الفلسطيني محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية.

وقال الرجوب في تصريحات إذاعية إن دحلان لم يفصل من حركة فتح لانه سب الرئيس عباس وإنما جرى فصله بقرار من اللجنة المركزية بناءً على قضايا تتعلق بالقتل والاستقواء ونحن في فتح لا نحب أن ننشر غسيلنا ولكن نحب أن نقول أن مدخل دحلان بالعودة إلى حركة فتح عبر الدول العربية أو أموال الخليج لن يجري.

وأضاف في حديثه لإذاعة “بيت لحم 2000 “.. ” كان بإمكان دحلان أن يعود إلى حركة فتح من خلال مبدأ التسامح والمحبة المتبع بالحركة والالتزام بقرارتها لو كان معني بذلك لا أن يغادر الوطن وأن يدخلنا في دهاليز الانظمة العربية وغيرها للتدخل في شؤون الحركة الداخلية” .

وحول المفصولون من الحركة كأمثال سفيان أبو زايدة رجل دحلان قال ” أبو زايدة لم يفصل وإنما قدم استقالته من فتح وأعلن انهاء علاقته من فتح واذا اراد أن يتراجع عليه أن يقدم اعتذار نعرفه جيداً مناضل ونحن نحب كل الناس ان تنتمي لفتح ولكن الكل يعرف أن هناك حالة اصطفاف وراءه- يقصد “دحلان”.

وفيما يتعلق بالحديث عن تحضير دحلان لرئاسة السلطة الفلسطينية.. قال الرجوب في حديثه الذي رصدته وطن ” الدول العربية أو اللجنة الرباعية “الاردن مصر الامارات السعودية”, ابلغونا أن دحلان غير موجود على الطاولة لديهم” .. مشيراً إلى أن من يحب أن يأتي لفتح عليه الالتزام بقوانينها وسنتعامل معه بمنتهى الشعور بالمسؤولية.

وذكر الرجوب أتباع دحلان بحادثة وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قائلاً ” عندما مات الرسول اختلفوا المسلمين ووقف عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وكافة الصحافة وقالوا “من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت “.

وأضاف ” لذلك من يمشي وراء دحلان لأنه قوي نحن ليس لنا علاقة فيه يتفضل يطلع ويحل عنا نحن لا نريد حروب داخلية أو عناوين وأفراد قد تؤدي إلى انقسامات داخل فتح “.

وتابع عضو اللجنة المركزية قائلاً ” فتح عريقة وعلى كل الاخوان أن يعملوا مراجعة ومن يربط نفسه بدحلان يذهب له “.

وختم حديثه في ملف دحلان قائلاً ” الذي يريد أن يصبح رئيس للشعب الفلسطيني لا بد أن يكون بيننا يعيش ويشاركنا همومنا وليس كما هو ظاهر مع دحلان الهرب إلى الدول العربية “.

وهاجم الرجوب التدخلات الاسرائيلية والأمريكية وكذلك بعض الدول العربية التي لم يسمها في حديثه قائلاً ” لن نقبل لأحد ان يتدخل في قرارنا الفلسطيني ومن يريد ان يتدخل عليه ان يسكت أفضل له “.