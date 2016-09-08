استنفرت وزارة الخارجية السعودية للرد على تقرير نشرته صحيفة “اندبندنت” البريطانية حول السبب وراء طلب نظيرتها العراقية بسحب السفير ثامر السبهان واستبداله بسفير أخر.

الاندبندنت قالت إن الطلب العراقي جاء بعد رفض السبهان ادانة شخص يدعى “عبدالسلام السبهان” زعمت الصحيفة أنه ابن عم السفير ومات أثناء قتاله مع تنظيم داعش الإرهابي.

ونفت الخارجية السعودية ما روجته الصحيفة البريطانية وقال مصدر سعودي مسؤول انه ” لا يوجد قريب للسفير ثامر السبهان باسم عبدالسلام السبهان، وأن المذكور لا ينتمي لعائلة السفير “.

وطالب المصدر المسئول وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحلي بالمهنية في نقلها الأخبار.