قالت صحيفة “التايمز” إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة من نواب مجلس العموم وبعض الدوائر ذات التأثير، من أجل وقف بيع الأسلحة للسعودية”، لافتة إلى أن “التدخل السعودي في اليمن تسبب في حرب اهلية في هذا البلد الفقير، وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء تلك العملية العسكرية”.

واوضحت الصحيفة أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ومآسي الحرب في اليمن بسبب القصف السعودي جسيمة، بشكل لم يعد ممكنا معه أن تستمر الحكومة في تزويد السعودية بالسلاح أو بالذخيرة أو العتاد العسكري.

كما اهتمت الصحيفة أيضا بالجدل والسجال الدائر حاليا حول السعودية وايران حول مسألة إدارة الحج والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، معتبرة أن “هذا الجدل هو دلالة على الحرب الباردة التي اندلعت منذ فترة بين الدولتين”.