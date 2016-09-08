قال الداعية الصوفي علي الجفري في تغريدتين على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” “بحمد الله تم تسجيل حلقة متلفزة تشرح حقيقة مؤتمر “من هم أهل السنة” وفيها مفاجأة تقوض الأكاذيب التي حيكت ومن سعى بالفتنة.. مؤتمر أهل السنة”.

وأضاف ” الحلقة سوف تُبث بعد الحج إن شاء الله وسيتم الإعلان عن الموعد والقناة في حينه. مؤتمر الشيشان”.

الحلقة سوف تُبث بعد الحج إن شاء الله وسيتم الإعلان عن الموعد والقناة في حينه. #مؤتمر_الشيشان — علي الجفري (@alhabibali) September 8, 2016

وفي 3 من شهر سبتمبر الجاري، قال “الجفري” في 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” إنّ “الخطوة القادمة بعد #مؤتمر_أهل_السنة في الشيشان مؤتمر #منطلقات_التكفير_السبعة التي بُني عليها فكر القطبيين ومن تفرع عنهم من القاعدة وداعش”.

وذكر الجفري تلك المنطلقات السبعة وهي : “1. الحاكمية، 2.الجاهلية، 3. الولاء والبراء، 4. الفرقة الناجية “العصبة المؤمنة”، 5. الاستعلاء، 6. حتمية الصدام، 7. الخلافة والتمكين”.

وبحسب الجفري، فإن ما سبق هي “مصطلحات نُحت غالبها من كلمات وردت في الوحيين ولكنها حرفت في دلالاتها”.