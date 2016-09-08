سافرت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى الأردن من إمارة دبي، وذلك للوقوف إلى جانب صديقتها الإعلامية فاديا الطويل، التي تمكث في أحد أهم مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، حيث تخضع اليوم لعملية جراحية لإزالة ورم في دماغها.

وقد نشرت لجين عبر حسابها على السناب شات، مقطع فيديو قالت فيه أنّها تحضّر لمفاجأة في نهاية اليوم، رافضةً الإعلان عنها، لنراها بعد ساعات قليلة قد سافرت إلى الأردن للوقوف إلى جانب فاديا التي تفاجأت بزيارتها في ساعة متأخرة من الليل.

وقد رصدت لجين في مجموعة صور وفيديوهات، حديثها مع فاديا التي شرحت ملابسات مرضها، وقالت أنّ الورم في دماغها أثّر على حياتها اليومية وتركيزها في الكلام والقيادة وأمور كثيرة، وقد أقرّ الأطباء إزالته في عملية جراحية دقيقة. وفق ما نشره موقع “لها”.

وفي سياقٍ منفصل، كانت لجين قد تحدّثت عن أسباب توقّفها عن تقديم برنامج “صباح الخير يا عرب” المذاع يومياً عبر قناة MBC 1، مشيرةً إلى أنّها إتفقت مع إدارة القناة على هذه الخطوة، وذلك إستعداداً منها لتقديم برنامج جديد بمفردها كما كانت تحلم وتتمنّى في السابق.