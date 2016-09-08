علقت الناشطة المصرية، آيات عرابي، على لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على الرغم من انه وصفه بـ”ابن العاهرة”، في حين تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قمة العشرين التي عقدت في الصين قبل أيام.

وقالت عرابي في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها وطن “أوباما يلتقي برئيس الفليبين بعد أن وصفه الأخير بـ “ابن العاهرة” ويتجاهل بلحة”، في إشارة إلى الرئيس المصري.

ونقلت عرابي عن بيان للبيت الأبيض حول لقاء الرئيسين “أن الرئيسين اجتمعا قبل عشاء قمة الاسيان وتبادلاً النكات !!”، معلقة ” اه والله البيان قال كدة”.

وطالبت عرابي من المتابعين بالمقارنة بين مقابلة أوباما لرئيس الفليبين الذي سبه بأمه وبين تجاهله لـ “لبلحة” الذي وصفته بأنه “وقف في الصف متسولاً أن يمد له اوباما يده”.

وعلقت عرابي على المقارنة قائلة: “هكذا يتعاملون مع العملاء الطفيليين .. يلقون بهم في المزابل ويعاملونهم كالفضلات والنفايات”، مضيفة أن “من عين بلحة ورتب الانقلاب مجرد ضابط في البنتاجون يعمل تحت إمرة وزير الدفاع الامريكي الذي يعمل تحت إمرة أوباما, فلماذا يكلف نفسه ويصافح عميلاً يعمل تحت يد (حتة ضابط) من البنتاجون أو السي آي إيه”.

واختتمت عرابي تدوينتها مسترجعة ما حدث مع السيسي في قمة العشرين، قائلة: “يشتري دعوة لحضور القمة كالصعاليك الذين يتسللون للسينما لمشاهدة الفيلم وهم يختبؤون تحت المقاعد ويتجاهله رؤساء العالم بعد أن يقف في الصف متسولاً مصافحة من أوباما”، مضيفة ت”صبح أقصى أمانيه وجبة عشاء (جنب الباب) ولفة عشاء من بقايا طعام الوزراء لتاكل منه انتصار والعيال”.