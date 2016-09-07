ما لم يعلمه العديد من محبي الفنان الكبير محمود الجندي، أنه أعلن في وقت سابق إلحاده وعدم إيمانه بوجود الله، ليثير جدلًا كبيرًا حوله بعد هذا الاعتراف، إلا أنه تراجع بعد ذلك، وأعلن إيمانه بوجود الله، عقب حادث حريق مأساوي التهم منزله، والتهم معه زوجته.

فالعديد من الفنانين العالميين والعرب أعلنوا إلحادهم، وكان إعلانهم هذا بمثابة مفاجأة كبيرة، وهؤلاء أبرزهم:

دنيا مسعود: «خصومة قلبي مع الله»، جملة كتبتها مغنية الآندر جراوند على جسدها بطريقة الـ«وشم»، أثارت موجة كبيرة من الانتقادات حولها، بسبب ما تحمله من إهانة للذات الإلهية.

وتردد بعدها العديد من الأقاويل حول إلحادها، وخاصة بعدما كتبت في معلومات الانتماء الديني علي حسابها الشخصي بـ«فيسبوك»، أنها «Atheist» ملحدة ومنكرة لوجود الله، إلا أنها لم تخرج بتصريح رسمي لتؤكد أو تنفي الأمر.

رشيد بوجدرة: أعلن رشيد بوجدرة المؤلف الجزائري، 74 عامًا، خلال أحد الحوارات التليفزيونية على قناة «الشروق» الجزائرية، عن إلحاده بشكل نهائي، وعدم إيمانه بأي ديانة أنزلت.

وقال إن الإلحاد عبارة عن مسألة شخصية، وإن إلحاده متصل كثيرا بالتصوف وبابن عربي والأمير عبد القادر، مشيرًا إلى أن معظم أصدقائه «ملحدين».

أنجلينا جولي: أعلنت النجمة الأمريكية إلحادها في عام 2000، بعدما قالت في أحد تصريحاتها الصحفية: «بالنسبة لي لا حاجة لأن يكون هناك إله».

براد بيت: في عام 2009 قال النجم العالمي، إنه ملحد بنسبة 20% ولا يدري بوجود إله بنسبة 80%، ولا يعتقد حقًا أن أحدًا يعرف ذلك عن ظهر قلب.

كيرا نايتلي: ممثلة إنجليزية رشحت لنيل جائزة الأكاديمية، وبدأت مشوارها المهني كممثلة طفلة، ثم نالت شهرة عالمية، ويعتبر أهم أفلامها قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء.

دانيال رادكليف: اعترف النجم رادكليف، في مقابلة له عام 2009 بأنه ملحد قائلًا: «أنا ملحد وأنا مرتاح جدا بهذا الأمر»، مضيفًا: «أنا لا أدعو أحدا للإلحاد، لكن أكن أحترامًا كبيرًا لمن يفعل ذلك مثل ريتشارد دوكينز».

مورجان فريمان: عند سؤال النجم الكبير مورجان فريمان عن وجود الله، قال إنه يعتقد بأن الله مجرد اختراع، متسائلًا: «هل رأى أحد منا دليل دامغ على وجوده؟».

جوليان مور: عندما قال أحد الأشخاص لجوليان مور داخل الاستوديو «ماذا تريدين من الله؟»، ردت قائلةً: «أعتقد أنك على خطأ، لأنه لا وجود لله».