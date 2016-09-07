في واقعة وصفت بالمفاجئة، وأثناء انتقاده للسياسات المصرية في مجال الصناعة، وجّه الإعلامي المصري، تامر أمين التحية إلى دولة قطر بسبب التقدم الكبير الذي وصلت إليه.

وقال أمين خلال تقديمه لبرنامجه “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة” أن مصر لم تضع أي خطط مستقبلية للصناعة، على عكس الدول الخليجية التي وصلت لمنطقة مرموقة في مصاف الدول الكبرى.

وأضاف: “دولة مثل قطر أوجه لها التحية بعد أن وضعت لنفسها خططا مستقبلية، ووصلت إلى مصاف الدول، على عكس ما يحدث في مصر التي لا تخطط لأي شيء”، مستدركا “التحية موجهة لقطر والشعب القطري، وليس للقيادة السياسية”.

يذكر أن تعليق تامر أمين، جاء بسبب كشفه لأزمة صناعة الغزل والنسيج، والتي بدأت في الانهيار بمصر، رغم أنها كانت الرائدة فيها.