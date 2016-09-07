قد لا يعلم الشريكان، أنّ هناك بعض السلوكيات الصحية والحياتية، تؤدي إلى تسرّب الملل الى الحياة الزوجية، وبالتالي التأثير سلباً على علاقتهما الحميمة، وقد يصل الحدّ مع كثرة هذه السلوكيات الى أن تصبح العلاقة “فاترة”.

1.عدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية: اتباع نظام غذائي متوازن يضمن لك الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي تم ربطها بالأداء الجنسي السليم، مثل الزنك المهم للصحة الجنسية الذكرية -ويعتبر المحار مصدراً ممتازاً له- وكذلك فيتامينات مثل النياسين -الموجود في سمك السلمون والدجاج والتونة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الطاقة وتدفق الدم- وكلاهما مهم للرجال والنساء.

2.تناول الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن: فإذا كنت تخططين لأمسية رومانسية، من الأفضل التخلي عن تناول الأغذية التي تسبب لك الغازات ولن تجعلك مثيرة على الإطلاق.

3.التدخين: أظهر بحث أجرته مستشفى مايو كلينيك أن التدخين يسبب فوضى في تدفق الدم، وهو أمر سيء لقلبك والأعضاء الجنسية، حيث ثبت أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التدخين وضعف الانتصاب لدى الرجال.

4.تناول أدوية معينة: هناك أدوية تؤثر على الرغبة الجنسية مثل العقاقير المضادة للاكتئاب، وكذلك الأدوية التي تؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية مثل مضادات الهستامين، والتي من شأنها أن تساهم في جفاف المهبل.

5.غرفة نومك مملة: يجب أن تجعلي غرفة نومك ملاذاً للنوم، لذا، ووفقاً لما ذكره موقع فوشيا، تجنبي العمل أو استخدام الكمبيوتر المحمول في السرير، وأزيلي لعب الأطفال عن الأرض، وأي شيء يمنعك من التركيز ويجعل أجواء الغرفة لا تساعد على العلاقات الحميمة.

6.إهمال لياقتك البدنية: تشير الأبحاث إلى فوائد ممارسة الرياضة قبل الانشغال، ما ينعكس على الصحة الجنسية.

7.عدم الحصول على قسط كاف من النوم: تبين أن له تداعيات جنسية لدى كلٍ من الرجال والنساء، ومتوسط ما تحتاجينه من ساعات للنوم هو من 7 إلى 9 ساعات.