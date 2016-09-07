قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن “دين الإيرانيين مختلف بالفعل عن معتقدات المسؤولين الدينيين بالمملكة”، وذلك في أول رد منه على تصريحات مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، التي وصف فيها الإيرانيين بأنهم ليسوا مسلمين، وهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم وتحديدًا مع أهل السنة والجماعة.

وكتب ظريف على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” بعد ساعات من وصف المفتي قائلا “في الحقيقة لا يوجد تشابه بين الإسلام الذي يتبعه الإيرانيون وغالبية المسلمين، والتطرف المتعصب الذي يدعو له كبير علماء الوهابية، وأسياد الإرهاب السعودي”، على حد زعمه.

وكانت تصريحات المفتي السعودي، جاءت رداً على بيان للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي دعا فيه إلى “التفكير بشكل جاد لإيجاد حل لإدارة الحرمين الشريفين وقضية الحج، بسبب السلوك السعودي الظالم ضد ضيوف الرحمن”، حسب تعبيره.

في الوقت الذي اتهم فيه خامنئي السعودية عبر بيانه بـ”الصد عن سبيل الله”، واصفا المملكة بـ”الشجرة الملعونة”. في حين، استدعى موقف خامنئي ردًا قاسيًا من مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ، الذي اتهم المرشد الإيراني بالعداء للإسلام، والتحدث من منطلق الخلاف مع الطائفة السنيّة قائلا: “يجب أن نفهم أن هؤلاء ليسوا مسلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم وتحديدًا مع أهل السنة والجماعة