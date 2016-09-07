تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر إصابة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، بنوبة سعال حادة أثناء إلقاء كلمة لها اليوم، أمام مؤيديها في كليفلاند بولاية أوهايو.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه بعد أن صعدت كلينتون إلى المنصة تعرضت لنوبة سعال عنيفة منعتها من التحدث لدقائق، إلا أن ذلك لم يمنعها من استغلال ذلك لمهاجمة منافسها الجمهوري ترامب قائلة ” كل مرة أفكر بترامب تصيبني حساسية”.

يذكر أن وسائل إعلام عالمية، خاصة الروسية منها، تداولت سابقا مقطعا مصورا يشكك بقوى كلينتون العقلية، كما تداولت تقارير تشكك بحالتها الصحية وقدرتها على إدارة البلاد.