تمثل الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم في أي مكان وجدوا فيه في الكرة الأرضية، ولها شكل مكعب يتوسط المسجد الحرام في مدينة مكة السعودية، وهي “أول بيت وُضع للناس” للتعبد فيه.

قد يبدو واضحا لكثيرين شكل الكعبة الخارجي، وما تتزين فيه من كسوة جديدة في التاسع من ذي الحجة من كل عام هجري (يوم عرفة)، والتي تصنع من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، وتتزيّن بالذهب والفضة، بالإضافة إلى حزام عليه بعض الآيات القرآنية.

ولكن، ماذا يوجد داخل الكعبة؟

الباحث والمفكر الإسلامي أحمد العمري يوضح أن الكعبة فارغة من الداخل، وهي عبارة عن غرفة ضيقة وصغيرة، ولا يوجد فيها إلا أعمدة وجدران، وفيها باب من ذهب ولها سقف.

ويضيف لموقع قناة “الحرة” أن الكعبة مبنية من حجر، وهو مبنى تقريباً على شكل مكعب ولها باب واحد يفتح سنوياً ثلاث مرات.

ويشير العمري إلى أن الكثيرين يدخلون إليها، مستدركا أن ذلك يأتي حسب أوقات معينة، وبالتالي هي ليست حكرا على أحد معيّن، حسب تعبيره.

ويتابع أنه “لشرف عظيم لمن يمكنه الله الدخول إلى الكعبة والصلاة بداخلها”، موضحا أنه يمكن للشخص أن يصلي في أي اتجاه لأنه داخل الكعبة.

وتنتشر بعض المشاهد المصورة من داخل الكعبة، كهذا الفيديو: