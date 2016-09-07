أطلق ناشطون مصريون، هاشتاج ” #مصري_متضامن_مع_المملكه”، عبروا من خلاله عن تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهتها مع إيران، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها مرشد الثورة الإيرانية ضد المملكة وصفها بها بـ”الشجرة الملعونة”.

ولم يقتصر الهاشتاج على المغردين المصريين، حيث انضم إليهم مغردون سعوديون، عبروا من خلال الهاشتاج عن شكرهم لمصر وشعب مصر.

وقال المغرد “عمران” عبرالهاشتاج: ” مفيش حاجة اسمها مصري متضامن مع المملكة… هما شعب واحد وبلد واحد ودين واحد ولهم رب واحد ولغة واحدة.. فداك يا سعودية #مصري_متضامن_مع_المملكه”.

من جهته عبر المغرد “أبو العينين” عن تضامنه مع المملكة قائلا: ” أنا #مصري_متضامن_مع_المملكة ضد أي من يهدد أرض الحرمين الشريفين و مهبط الوحي”

وقالت المغردة “هيام الزواوي”: ” اللهم من أراد ببلادالحرمين سوء فإشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تدبيره تدمير عليه”.

من جانبه شارك المغرد السعودي “علي السرحاني” قائلا: ” السعودية و مصر .. عندما يجتمع العظماء .. يسقط الجهلاء. طول عمرنا شعب واحد”.

وقال المغرد “صلاح الجوهان”: ” #مصرى_متضامن_مع_المملكه، للامانه العربي الاصيل مهما تمر به الظروف، عند امور المحك يبين اصله، وانا اشكر الاشقاء بمصر الكنانة”.