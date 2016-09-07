تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب، مسلم أميركي، يدعى “آدم صالح”، يقوم فيه بإجراء تجربة اجتماعية حول السرقة في كل من دولة قطر والولايات المتحدة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح الشاب عن قيامه بالتجربة مرتديا لباسا غربيا في قطر، ومرتديا لباسا عربيا في الولايات المتحدة، في محاولة لكشف حقيقة التعامل من الاجانب في الدولتين.

وأظهر الفيديو وجود الشاب في أحد المولات في قطر، وقام بالإيحاء بأن محفظته قد سقطت منه، فما كان من جميع من رأوها إلا أوقفوه وأعادوا له المحفظة.

وانتقل الشاب لإجراء التجربة في الولايات المتحدة، فكانت النتيجة مغايرة نوعا ما، حيث انه على الرغم من قيام البعض بإيقافه وإرجاع المحفظة له، إلا أن البعض قرر الإحتفاظ بالمحفظة وسرقة ما بها.