أطلق ناشطون مصريون، هاشتاجا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل وسم #مصر_في_تويتايه، وصفوا فيه حال مصر في الوقت الراهن، عبر تغريدات ساخرة ومؤلمة في آنٍ واحد.

وعلقت المغردة “بيري أحمد” عبر الهاشتاج مرفقة صورة لسيارة نصف نقل، محملة بالحمير، في إشارة لانتشار ظاهرة بيع الحمير في مصر، قائلة: “#مصر_ف_تويتايه بعد ما كان لنا سعر وكرامه اصبح الانسان ليس له ثمن وحتي الحمير بقت تذبح عيني عينيك وكل شيء مسمّم”.

من جانبه شارك المغرد “أحمد خطاب” بالهاشتاج مرفقا التغريدة بصورة لدبابات الجيش تغلق ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير 2011، قائلا: “#مصر_ف_تويتايه ملخص الكلام”.

أما المغرد “مصطفى”، فشارك عبر الهاشتاج واصفا حال مصر من وجهة نظره قائلا: “#مصر_ف_تويتايه أجمل وطن فى الوجود بس يا خسارة… نهبه شوية عساكر بخسة وحقارة ..بعد ضحكتها وخفتها وعفتها.. خلوها تشحت م هى الدنيا دوارة”.

أما المغردة “آية أحمد” فوصف مصر في تويتاية قائلة: “بلد اللي اختشوا ماتوا واللي ثاروا ماتوا واللي ساكتين هيحصلوا اللي فاتوا #مصر_ف_تويتايه”.