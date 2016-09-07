رفض عضو البرلمان الهولندي، عن حزب العمل الهولندي، “تونهان كوزو”، مصافحة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصل الأربعاء، الى مقر البرلمان في لاهاي.

وقالت وسائل اعلام هولندية إن ” كوزو ” رفض مصافحة نتنياهو او اظهار أي ودّ اتجاهه اثناء استقباله الرسمي في البرلمان وذلك احتجاجا على طريقة تعامل اسرائيل مع الفلسطينيين .

ومد نتنياهو يده باتجاه عضو البرلمان الذي كان يحمل على سترته رسما لعلم فلسطين والذي رفض مصافحته ولم يمد يده او يظهر أي اشارة احترام ما اجبر نتنياهو على الاستدارة الى الخلف تاركا عضو البرلمان وراء ظهره.

وقال عضو البرلمان الهولندي عن حزب العمل ” لا يستحق أي مصافحة في وقت تسيل فيه دماء الاطفال الفلسطينيين في شوارع غزة يجب علينا فرض عقوبات على اسرائيل حتى تتوقف عن سياستها هذه ” .

وفي محاولة للتقليل من الحدث لجأت مصادر في حاشية نتنياهو الى البعد الطائفي والديني قائلة ” انه عضو برلمان تركي الاصل ومسلم رفض مصافحة نتنياهو وسال بدلا من ذلك عن وضع الفلسطينيين في غزة فرد عليه نتنياهو ان الاسمنت الذي دخل الى قطاع غزة يستخدم في بناء الانفاق وليس لعملية اعادة بناء وترميم غزة “.