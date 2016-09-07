تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لشاب سعودي “عاطل” يجهش بالبكاء لعدم حصوله على عمل على الرغم من تخرجه قبل أربع سنوات.

تداول عدد من المغردين مقطع لمواطن عاطل عن العمل يجهش بالبكاء ويتسائل " وين نروح بعد أن تجاهلنا كل المسؤولين؟ ". pic.twitter.com/LcBkQg5Pqf — مجلة صوت الشعب (@Sawt_SA) September 6, 2016

وبحسب الفيديو المتداول، الذي رصدته “وطن”، أوضح الشاب بأن عمره في مقتبل الـ”28” عاما، وتخرج من كلية التربية الخاصة بتقدير “جيد جدا”، مشيرا إلى أنه اجتاز ما وصفه “جميع العقبات” التي يقرها مسؤولي التوظيف لاختبارالكفاءات، معلقا أنه بعد كل هذا “أخر شيء عاطل”.

وأضاف الشاب وهو يصرخ باكيا، كل سنة نقول السنة الجاية حتى مرت أربع سنوات دون توظيف، متسائلا: منو يتحمل قضيتنا..شو نسوي..لمين نروح؟”.

وتابع الشاب باكيا بحرقة: “وخلصنا الـ27 وبدأنا في الـ28 وما توظفنا ولا تزوجنا..وين نروح”.