نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عراقي رفيع المستوى قوله إن الجهات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد منعت عددا من أعضاء الميليشيات الشيعية المسلحة الذين كانوا ينوون التوجه للسعودية بحجة أداء فريضة الحج بأسماء وجوازات سفر مزورة”، مشيرًا إلى أن “من بين هؤلاء وعددهم يتجاوز المائة لبناني عناصر “حزب الله”، وإيرانيين من الحرس الثوري يعملون في الأجهزة الاستخبارية الإيرانية داخل العراق”.

وأضاف المسؤول الأمني العراقي أن “هنالك معلومات دقيقة توصلنا إليها عن وجود عناصر من ميليشيات “حزب الله” اللبناني و”حزب الله” العراقي، وسرايا الخراساني، وكتائب العباس التابعة لإيران مباشرة بين قوائم الحجاج العراقيين، ولكن بأسماء وجوازات سفر مزيفة، وتم منع خروجهم من العراق”، مشيرا الى انه “لدى التحقيق مع بعض العناصر من العراقيين أكدوا أنهم مكلفون من قبل إيران بإثارة المشاكل والقلاقل في موسم الحج، وأن ذلك سيكون مردوده سلبيا تجاه العراق والحجاج العراقيين، كونه يأتي ليسيء لعلاقاتنا مع السعودية وهو ما تبحث عنه إيران”

إلى جانب ذلك حذر منشق عن حزب الله، من مخطط حسن نصرالله وإيران بإحداث فوضى وتخريب خلال موسم الحج في مكة عقب قرار حزب الله بمنع إرسال قياداته وأنصاره لأداء الفريضة، بينما يرسل قتلة من سرايا المقاومة.

وكتب منشق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير تغريدة بعنوان: “تحذير.. بينما يمنع حزب الله مناصريه من الحج يرسل زعران سرايا المقاومة الذين لم يدخلوا المساجد يوماً ولا حتى لأداء صلاة الجمعة”.

“سرايا المقاومة” تشكلت عقب مقتل هادي نصرالله، بدأ حزب الله العمل على هذه المجموعات في مختلف المناطق اللبنانية ودعمها بدورات عسكرية وسلاح وأموال وبطاقات، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية من دون أن يتعرض لهم أحد بكلمة.