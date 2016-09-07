استعرضت ملكة جمال إيطاليا 2016 ديبورا نوفيلينو، التي توجت على العرش منذ أشهر قليلة، أمام الكاميرات، قدراتها على التلاعب بكرة القدم.

بحسب موقع ” 101 great goal” العالميّ، فإن ديبورا كانت قد صرحت من قبل بأن شغفها الحقيقي هو لعب كرة القدم، بعكس ملكات الجمال اللواتي يهتمن بالشكل أكثر، لكن صاحبة الـ19 عاماً لا تخشى أن تقوم بالأمور بالطريقة الأصعب، وهو ما أثبتته في مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلاعب بالكرة بشكل رائع.

وأبدت ديبورا رغبتها في اللعب للمنتخب الإيطالي الأول للسيدات، حيث قالت في تصريحات من قبل:” انا أريد أن ألعب للمنتخب الوطني، ثم اتجه إلى العمل بالتلفاز لأكون مقدمة برنامج رياضي”.

ولم تكتفِ نوفيلينو بكونها تصريحات فقط، إلا انها بدأت أولى خطواتها باللعب لنادي “بينك باري” للسيدات الذي يلعب لدوري الدرجة الأولى في إيطاليا.