وجه البرلماني المصري مصطفى بكري نصيحة إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي قائلاً له ” عليك بتفعيل القانون بكل قوة وحزم وشوف أوردغان بيعمل ايه، قفل 45 جرائد وقنوات فضائية ومفيش حد قدر يقوله حاجة ولم يستطع الغرب أن ينطق معه بكلمة واحدة”.

وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الملف” المذاع عبر فضائية العاصمة: “الدولة مقصرة في حق نفسها لأن الصمت على الإهانة جريمة نحن نتعرض لمؤامرات”.

وتابع متسائلاً: ليه الدولة ساكتة على الإهانة من الخونة في بعض الفضائيات مناشدًا الرئيس أن يتخذ مثل قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بمعاقبة هؤلاء الذين وصفهم بالخونة”.