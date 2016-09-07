أعلن إحصاء مصري رسمي الأربعاء 2016، أن 14.5 مليون شخص من سكان البلاد يعانون الأمية بالنسبة للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر لعام 2015، لافتاً إلى أن مصر حلت في المرتبة الرابعة عربياً من حيث الدول الأعلى أمية بنسبة 23.7 بالمائة.

وجاء ذلك في بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، (حكومي)، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يحتفل به يوم 8 سبتمبر/أيلول من كل عام، والذي أقره المؤتمر العام لليونسكو، عام 1965.

وذكر بيان الجهاز الحكومي أنه في عام 2015 رصد 9.3 مليون من الإناث تعانين من الأمية من 14.5 مليون نسمة بالنسبة للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر.

وبحسب البيان، كانت أعلى معدلات للأمية في نفس العام (2015) بمحافظات الوجه القلبي (وسط، وجنوبي مصر)، فيما شكلت محافظات الحدود أقل معدل للأمية، حسب البيان.

وفي العام ذاته، بلغ معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) للمقيمين بالحضر 13.9% مقابل 26.2% للمقيمين بالريف، وبلغ معدل الأمية للإناث 34.5% في الريف مقابل 17.9% في الحضر وللذكور 18.3% في الريف مقابل 10.1% في الحضر.

وأوضح البيان الحكومي أن مصر في المرتبة الرابعة عربيا بنسبة (23.7%)، وفق رصده لمعدل الأمية بالنسبة للمرحلة العمرية (15 عامًا فأكثر) خلال الفترة 2008-2016، حيث كانت اليمن أعلي البلاد أمية بنسبة 30%، تليها المغرب 28%، والسودان 24%، فيما كانت فلسطين الأقل بنسبة 3%.

ولم يوضح البيان كيفية توثيق واحتساب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري للنسب الخاصة بالدول العربية.

يشار إلى أن عدد سكان مصر يتخطى الـ90 مليون نسمة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.