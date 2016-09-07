هاجم محسن رضائي امين مجمع تشخيص مصلحة النظام التصريحات التي اطلقها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مقترحا عليه السفر لإيران للمشاركة في دورة تدريبية في مجال آداب السياسة والدبلوماسية.

وأضاف رضائي في تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”..” وزير الخارجية السعودي الجديد يقول ان الحكومة العراقية لا يحق لها طلب المساعدة من ايران للدفاع عن بلادها. ولكنه يرى من حقه احتلال اليمن. او انهم يقتحمون البحرين بدباباتهم ولكنهم من جهة اخرى غير مستعدين لوفادة حجاج الدول الاخرى ويضعون العراقيل امام منح التأشيرات”.

وتابع ” ان سلوك الجبير اشبه بالشخص البدوي الذي جاء حديثا الى المدينة وربط بعيره وسط ساحة الرياض. على الجبير ان يحضر الى ايران لعدة اسابيع لكي ندربه سياسيا ودبلوماسيا “.