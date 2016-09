وجه المجرم الكولومبي، جون جايرو فيلاسكويز ” الملقب بـ”بوباي”، رسالة خاصة إلى مهاجم نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز، ومواطنه إيديسون كافاني، أثارت جدلا واسعا لدى الجماهير الرياضية خلال الساعات الماضية.

فيلاسكويز، هو قاتل مأجور، غادر السجن منذ سنتين تقريبا بعد أن قضى حوالي 22 عاما لارتكابه العديد من الجرائم من أبرزها قتل ما لا يقل عن 300 شخص، وكان هو العضد الأيمن لأكبر تاجر مخدرات في العالم بابلو إيسكوبار.

وجه فيلاسكويز رسالة من خلال مقطع فيديو إلى ثنائي هجوم منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، وإيديسون كافاني أكد من خلاله تشجيعه ودعمه المتواصل لهما، وأمنيته في توصلهم إلى تحقيق الفوز على حساب منتخب الباراغواي.

وقال فيلاسكويز المتورط كذلك في قضية اغتيال أحد المرشحين السابقين لرئاسة كولومبيا:” أنا استغل الفرصة لأوجه تحية خاصة إلى منتخب الأوروغواي وأبطاله لويس سواريز وكافاني، لكم مني كامل الحب وكل الاحترام، أنتم قوة شعبكم ومصدر فخره”.

وكان منتخب الأورواغواي تصدر مجموعته بعد فوزه العريض فجر اليوم الأربعاء على منتخب الباراغواي بنتيجة (0-4)، بثناية لكفاني وهدف من ركلة جزاء لسواريز، وهدف رابع لرودريغيز، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.