أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، غضب جمهورها بسبب استعدادها لغناء في ملهى ليلي خاص بالمثليين جنسيًا في بيروت.

وبسبب الإعلان الذي قسم جمهورها بين مؤيّد ومعارض، خرجت مايا عن صمتها، وردّت بصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، تضمّنت الرسالة التالية: “إلى أصحاب العقول المريضة، في كلّ المجالات، من يعيشون في نكران، ويحكمون على غيرهم ويرفضون تقبّلهم، لدي لكم سؤال واحد: قولوا لي انتوا مين؟”.

وتابعت مايا دياب: “قولوا لي انتو مين لتحكموا على الناس.. قولوا لي انتو مين لتحكموا على خليقة الله.. إنفتحوا ذهنيّاً قبل فتح فمكم.. نحن نعيش في عالمٍ واحدٍ، فتعلّموا تقبّل الآخر، للعيش بسلام”. وختمت مايا رسالتها بالقول “هذا شغفي، حبي، عملي ومهنتي”.