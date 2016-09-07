منعت الهيئة العامة السعودية للدواء والغذاء، دخول 606 صنفا غذائيا ودوائيا إلى الأراضي السعودية، كانت مع الحجاج، بينها مقويات جنسية ومستحضرات للتخسيس.

وأشارت صحيفة “مكة” السعودية، إلى أن الحجاج الذين تمت مصادرة مقتنياتهم الممنوعة، جاءوا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالات الحجاج بميناء جدة الإسلامي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ حالة عمار.

كما تشمل قائمة الممنوعات التي ضبطتها السلطات السعودية، مواد خاضعة للرقابة ومنتجات غذائية مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية أ, بدون تواريخ صلاحية.

كما استحضر بعض الحجاج مقويات جنسية ومستحضرات للتخسيس وأدوية بكمات تجارية.