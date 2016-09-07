خصصت قناتي “العالم” الايرانية و”المنار” اللبنانية مساحة في تغطية خبر حول انتشار لافتات كبيرة الحجم كُتب عليها عبارات مسيئة للسعودية، في شوارع بغداد.

وتُظهر الصور لافتات كبيرة مُعنونة بـ”الشجرة الملعونة “آل سعود”، وكُتب على كل منها عبارات مختلفة.

إحدى اللافتات تظهر شخص “مجرم” يدوس على جثث للحجاج، كُتب عليها: “زجّ السعوديون المجرمون القساة جرحى فاجعة منى في حاويات مغلقة وقتلوهم شهداء بدل معالجتهم”.

وعلى لافتة أخرى وُضعت صورة الملك سلمان، والعلم الأمريكي على رأسه بدل الغترة، وبجانبها عبارة “شياطين صغار أذلاء، ترتعد فرائصهم من تعرض مصالح أمريكا للخطر”.

صورة أخرى تظهر نتنياهو، والكعبة، والحجاج، كُتب عليها: “آل سعود، بقاؤهم على عرش السلطة رهن بالدفاع عن مستكبري العالم والتحالف مع الصهيونية وأمريكا”.

كما خطّت عبارة “صدّ عن سبيل الله”، مع صورة لشعار السعودية، وعبارة أخرى “انتهكوا حرمة الحرم الإلهي، وقتلوا ضيوف الله”.

وتأتي هذه الحملة المنظمة ضد السعودية في بغداد، بالتزامن مع التصعيد الإيراني مؤخرا ضد السعودية، واتهام الحكومة السعودية بحرمان الإيرانيين من الحج.

وجدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، اتهام السعودية بمنع حجاج بلاده أداء الفريضة، ودعا العالم الإسلامي لمعاقبة حكومة السعودية.



