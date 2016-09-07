بدا واضحاً في صور جديدة التقطتها عدسات كاميرا ، لنجمة تلفزيون الواقع ، أنّها تعاني من مشكلة نتيجة الاستخدام المفرط لمصفف الشعر وأدوات تسريح الشعر الحرارية.

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وبحسب الصور، التي نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّها المرّة الأولى التي نلاحظ وجود هذه المشكلة لدى كيم لأنّها لا تخرج من دون وصلات الشعر أبداً.

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والجدير بالذكر، أنّ كلّ سيدة تُعاني من مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة فمن الطبيعيّ أن تُعاني كيم من هذه المشكلة خصوصاً بعد خسارتها 32 كيلوغراماً من وزنها خلال 9 أشهر فقط.

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وكانت كيم قد أعلنت سابقاً أنّها تغسل شعرها مرّتين في الأسبوع فقط أيّ كلّ أربعة أيّام تقريباً تفادياً للجفاف.

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