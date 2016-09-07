بدا واضحاً في صور جديدة التقطتها عدسات كاميرا الباباراتزي، لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أنّها تعاني من مشكلة تساقط الشعر نتيجة الاستخدام المفرط لمصفف الشعر وأدوات تسريح الشعر الحرارية.

وبحسب الصور، التي نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّها المرّة الأولى التي نلاحظ وجود هذه المشكلة لدى كيم لأنّها لا تخرج من دون وصلات الشعر أبداً.

والجدير بالذكر، أنّ كلّ سيدة تُعاني من مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة فمن الطبيعيّ أن تُعاني كيم من هذه المشكلة خصوصاً بعد خسارتها 32 كيلوغراماً من وزنها خلال 9 أشهر فقط.

وكانت كيم قد أعلنت سابقاً أنّها تغسل شعرها مرّتين في الأسبوع فقط أيّ كلّ أربعة أيّام تقريباً تفادياً للجفاف.