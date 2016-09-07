قال الكاتب المصري جمال سلطان إن القوة الناعمة، وروح الإسلام ، ووهج الحرمين، هي أقوى أسلحة تمتلكها السعودية.

وتابع سلطان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..“تملك السعودية قوة المال وقوة السلاح ،لكنها تملك ما هو أقوى، القوة الناعمة، روح الإسلام ووهج الحرمين، وفريضة الوقت تفعيلها وتعزيزها”.

تملك #السعودية قوة المال وقوة السلاح ،لكنها تملك ما هو أقوى، القوة الناعمة ، روح الإسلام ووهج الحرمين ، وفريضة الوقت تفعيلها وتعزيزها — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 7, 2016

واختتم الكاتب الصحفي، تغريداته بـ”إلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية تحرش سياسي لمحاصرة وتفكيك قوتها الناعمة، الظواهري مصري والزرقاوي أردني والبغدادي عراقي ونائب البغدادي روسي”.

إلصاق تهمة الإرهاب ب #السعودية تحرش سياسي لمحاصرة وتفكيك قوتها الناعمة ، الظواهري مصري والزرقاوي أردني والبغدادي عراقي ونائب البغدادي روسي — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 7, 2016

وتجدر الإشارة إلى، أن هناك غضبا شعبيا سعوديا، لما خرج به مؤتمر استضافته العاصمة الشيشانية، جروزني، بهدف تعريف هوية “أهل السنة والجماعة”، إذ استثنت توصياته السلفية والوهابية من التعريف، كما لم تدرج المؤسسات الدينية السعودية ضمن المؤسسات التعليمية “العريقة”، علاوة على مكان انعقاد المؤتمر في الدولة التابعة لروسيا.