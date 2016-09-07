قال الكاتب المصري جمال سلطان إن الناعمة، وروح الإسلام ، ووهج الحرمين، هي أقوى أسلحة تمتلكها .

 

وتابع سلطان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..“تملك السعودية قوة وقوة ،لكنها تملك ما هو أقوى، القوة الناعمة، روح الإسلام ووهج الحرمين، وفريضة الوقت تفعيلها وتعزيزها”.

واختتم الكاتب الصحفي، تغريداته بـ”إلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية تحرش سياسي لمحاصرة وتفكيك قوتها الناعمة، الظواهري مصري والزرقاوي أردني والبغدادي عراقي ونائب البغدادي روسي”.

وتجدر الإشارة إلى، أن هناك غضبا شعبيا سعوديا، لما خرج به مؤتمر استضافته العاصمة الشيشانية، جروزني، بهدف تعريف هوية “”، إذ استثنت توصياته والوهابية من التعريف، كما لم تدرج المؤسسات الدينية السعودية ضمن المؤسسات التعليمية “العريقة”، علاوة على مكان انعقاد المؤتمر في الدولة التابعة لروسيا.