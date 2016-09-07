قال هاشم الموسوي المتحدث باسم “حركة النجباء” العراقية وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي، إن جماعته أرسلت أكثر من ألف مقاتل آخر إلى الأجزاء الجنوبية من حلب خلال اليومين الماضيين لتعزيز مواقعها.

وأضافت وكالة رويترز التي نقلت عن “الموسوي” هذه التصريحات، أنها لم يتسن لها على الفور الاتصال بمسؤولين في الجيش السوري للتعليق على الموضوع.

وتقاتل الحركة في صفوف القوات الحكومية السورية وحزب الله اللبناني وقوى إيرانية وأطراف أخرى في مواجهة مقاتلي المعارضة السورية الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.