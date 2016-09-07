قرَّرت محكمة مصرية الأربعاء، إخلاء سبيل أعضاء فريق “أطفال الشوارع”، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، في اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة عبر اليوتيوب، وقلب نظام الحكم.

وأسندت نيابة شرق القاهرة، لأعضاء الفرقة، عدة اتهامات أبرزها التحريض على التظاهر والتجمهر، والترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار بحسب موقع اليوم السابع.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت فريق “أطفال الشوارع” قبل أشهر بعدما قاموا بنشر مقطع فيديو على صفحتهم بفيسبوك، سخروا فيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتشن السلطات المصرية منذ 2013 حملة أمنية شرسة على المعارضين السياسيين، أغلبهم من الإسلاميين بتهم تتعلق بإثارة الشغب وقلب نظام الحكم.

وبحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان فقد بلغ عدد المعتقلين على خلفيات سياسية إلى أكثر من 60 ألف شخص.