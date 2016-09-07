أبدت طفلة نيوزلندية تبلغ من العمر ست سنوات شجاعة وجرأة منقطعتي النظير، حينما تصدت لخمسة مجهولين مقنعين لم يتجاوزوا سن 16 عاماً، هاجموا متجر عائلتها.

وظهرت جرأة الطفلة الصغيرة “سارة باتل” على شاشات كاميرات المراقبة وهي تحاول منع أحد المعتدين من ضرب وركل عامل.

وابتعدت الطفلة عن الرجل عندما لمحت الفأس في يده ولكنها استطاعت أن تخلص جدها وتخرجه من الغرفة التي شهدت واقعة الاعتداء.

وذكرت الطفلة لصحيفة “نيو نيوزيلندا هيرالد” أنها كانت تحاول إنقاذ العامل وأنها لم تكن خائفة منهم.

وعبر والدها “سهيل” عن فخره بها كما أشار أن الطفلة لا تزال في صدمة بسبب الواقعة.