“وطن-خاص- كتب وعد الأحمد”- رصدت كاميرا داخل أحد محلات الألبسة وسط العاصمة الأردنية عمان حالة سرقة غريبة من نوعها لثلاث نسوة قمن بإلهاء البائع والتغطية على طفل قام بتنفيذ سرقتين خلال ثوان.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي امرأتين منقبتين ووسطهما طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره داخل أحد محلات الألبسة، وبنما يبدو البائع منشغلاً بإخراج قطعة من دولاب العرض يقترب الطفل من إحداهما التي بدت وهي تُخرج قطعة ملابس بعد أن تتأكد أن البائع لا يراها وتضعها كحاجز خلف الطفل ثم تعطيه قطعة ملابس أخرى تتناولها من الدولاب، وبعد أن يختفي الطفل تتظاهر بمساومة البائع على القطعة التي موّهت بها السرقة ثم تعيدها إلى الدولاب.

وفي مشهد تالٍ تظهر امرأة أخرى لا تضع نقاباً وهي تستعرض بدلة تلبسها مميلةً جسدها يميناً وشمالاً، ثم تجتمع النسوة الثلاث إلى جانب بعضهن البعض فيما تقوم احداهن بتمرير قطعة لباس أخرى للطفل ذاته ويحاولن التغطية عليه إلى أن ينسل خارجاً من المحل.